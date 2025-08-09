29.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

A TRAVÉS DE EXPO, EMPRENDEDORES SOLEDENSES PODRÁN VINCULARSE A LA INDUSTRIA RESTAURANTERA NACIONAL E INTERNACIONAL

By Redacción
96
spot_img
sábado, agosto 9, 2025

– Con la Expo Consume Local, Soledad de Graciano Sánchez abre oportunidades de negocio y vinculación a las y los jóvenes empresarios de distintos giros productivos, para integrarse a la cadena de proveeduría de la industria restaurantera.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refuerza su compromiso con el crecimiento económico y la generación de oportunidades para las y los emprendedores locales, al promover su participación en la Expo Consume Local, un evento que reunirá a cadenas restauranteras nacionales, internacionales y potosinas con proveedores 100% locales; esta iniciativa, respaldada por la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, busca abrir nuevas puertas a mujeres y hombres empresarios que deseen incursionar o consolidarse en esta competitiva industria.

Hector Xavier Andrade Ovalle, director de Desarrollo Económico Municipal, destacó que la invitación va más allá del sector alimentario, incluyendo a negocios de textiles, mobiliario, insumos de limpieza, decoración, vidrio, aluminio y otros rubros que abastecen a los restaurantes. “Este evento es una excelente plataforma de apalancamiento para aquellos empresarios que están decididos a crecer, que tienen la capacidad de producción y eficiencia para participar en la industria restaurantera, una de las más fuertes en la zona metropolitana”, afirmó.

Dijo que esta actividad busca acercar al sector productivo joven del municipio, que tiene deseos de posicionarse y mostrar su capacidad y talento puesto en sus productos, generar negocio y establecer una expansión económica de múltiples beneficios.

La Expo Consume Local se llevará a cabo el 3 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), ubicadas en Amado Nervo #2000, colonia Polanco, en San Luis Potosí; el Ayuntamiento invita a las y los interesados a acudir a la Dirección de Desarrollo Económico o directamente a CANIRAC para recibir información, así como asesoría para regularizar sus negocios, abrir cuentas bancarias y facturar, garantizando así su integración a la cadena formal de proveeduría.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su cercanía con el sector productivo y su compromiso de escuchar y atender las necesidades de las y los emprendedores, impulsando el desarrollo económico y posicionando al municipio como un aliado estratégico para los negocios locales.

Artículo anterior
ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INVITA A VISITAR STAND TURÍSTICO DE SOLEDAD EN LA FENAPO
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PRESENTA ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.