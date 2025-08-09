A TRAVÉS DE EXPO, EMPRENDEDORES SOLEDENSES PODRÁN VINCULARSE A LA INDUSTRIA RESTAURANTERA NACIONAL E INTERNACIONAL

– Con la Expo Consume Local, Soledad de Graciano Sánchez abre oportunidades de negocio y vinculación a las y los jóvenes empresarios de distintos giros productivos, para integrarse a la cadena de proveeduría de la industria restaurantera.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refuerza su compromiso con el crecimiento económico y la generación de oportunidades para las y los emprendedores locales, al promover su participación en la Expo Consume Local, un evento que reunirá a cadenas restauranteras nacionales, internacionales y potosinas con proveedores 100% locales; esta iniciativa, respaldada por la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, busca abrir nuevas puertas a mujeres y hombres empresarios que deseen incursionar o consolidarse en esta competitiva industria.

Hector Xavier Andrade Ovalle, director de Desarrollo Económico Municipal, destacó que la invitación va más allá del sector alimentario, incluyendo a negocios de textiles, mobiliario, insumos de limpieza, decoración, vidrio, aluminio y otros rubros que abastecen a los restaurantes. “Este evento es una excelente plataforma de apalancamiento para aquellos empresarios que están decididos a crecer, que tienen la capacidad de producción y eficiencia para participar en la industria restaurantera, una de las más fuertes en la zona metropolitana”, afirmó.

Dijo que esta actividad busca acercar al sector productivo joven del municipio, que tiene deseos de posicionarse y mostrar su capacidad y talento puesto en sus productos, generar negocio y establecer una expansión económica de múltiples beneficios.

La Expo Consume Local se llevará a cabo el 3 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), ubicadas en Amado Nervo #2000, colonia Polanco, en San Luis Potosí; el Ayuntamiento invita a las y los interesados a acudir a la Dirección de Desarrollo Económico o directamente a CANIRAC para recibir información, así como asesoría para regularizar sus negocios, abrir cuentas bancarias y facturar, garantizando así su integración a la cadena formal de proveeduría.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su cercanía con el sector productivo y su compromiso de escuchar y atender las necesidades de las y los emprendedores, impulsando el desarrollo económico y posicionando al municipio como un aliado estratégico para los negocios locales.