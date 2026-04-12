TALENTO POTOSINO BRILLA EN LA FENAE Y ENCANTA A VISITANTES

– El Ayuntamiento de Soledad impulsa a artistas locales con escenarios bien organizados, donde miles de visitantes reconocen su música, danza y comedia.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida a la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) como una plataforma digna, organizada y de alta calidad para el impulso del talento potosino, al brindar espacios óptimos como el Teatro del Pueblo, la Muestra Gastronómica y el Pabellón Artesanal, donde artistas locales han encontrado un foro ideal para proyectar su propuesta artística y musical ante miles de visitantes.

Siguiendo la visión y encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la administración municipal fortalece acciones que colocan a las y los creadores de propuesta artísticas en el centro de la vida cultural, acercando espectáculos gratuitos y de calidad a las familias, al tiempo de respaldar a quienes con su talento representan la identidad y riqueza de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante esta edición, el talento local ha sido ampliamente reconocido por el público, que ha coreado sus canciones, disfrutado de presentaciones de baile folklórico, admirado sus propuestas musicales y compartido momentos de alegría con espectáculos de comedia, en un ambiente cercano, incluyente y familiar que refleja el compromiso de un gobierno que escucha y atiende a su gente.

Con una logística eficiente y espacios adecuados, la FENAE reafirma su vocación como un escaparate de oportunidades para las y los artistas potosinos, fortalece la cercanía con la población y genera orgullo entre jóvenes, adultos mayores y familias que encuentran en esta feria un punto de encuentro cultural y de convivencia.