SOLEDAD ABRE SUS PUERTAS A ASILO Y BRINDA UN DÍA DE ALEGRIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

– Usuarios del Instituto Geriátrico «Nicolás Aguilar» conocieron el Palacio Municipal, la Parroquia principal y disfrutaron del sabor en la Muestra Gastronómica de la FENAE.

Llenos de emoción y sorpresa, abuelitos y abuelitas usuarias del Instituto Geriátrico «Nicolás Aguilar» vivieron una jornada entrañable en la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 gracias a la invitación del Alcalde, Juan Manuel Navarro, para disfrutar la mejor fiesta de Pascua en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

A su llegada, el director de Cultura y Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, junto a su equipo, les dio la bienvenida al grupo de 15 personas de la tercera edad, y los acompañó en un recorrido por la Presidencia Municipal, donde cada historia compartida parecía detener el tiempo. Admiraron el mural que resume la historia de este municipio que registra un acelerado crecimiento.

El paseo continuó hacia el corazón de Soledad, en el Jardín Hidalgo, donde los visitantes se detuvieron frente a la figura de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax del grupo La Maldita Vecindad, cuya memoria vive entre notas de identidad y resistencia cultural. A unos pasos, también contemplaron la escultura de Cristina Jalomo, símbolo vivo de la tradición culinaria que da nombre y sabor a la feria como creados del platillo.

Con mirada curiosa y espíritu agradecido, el grupo visitó la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, donde admiraron su arquitectura y encontraron un momento de calma, casi íntimo, entre muros que guardan fe e historia.

Pero el momento más esperado llegó con la Muestra Gastronómica: enchiladas potosinas recién servidas, acompañadas de frijoles, aguacate, crema y queso; más que un platillo, fue un disfrute inolvidable y rico.

Y como si la jornada no fuera ya suficiente, el ritmo elegante del danzón se apoderó del ambiente con la participación del grupo Apasionados del Danzón de Soledad, que regaló un espectáculo lleno de cadencia, nostalgia y vida.

Al final, entre aplausos, miradas brillantes y palabras sinceras de agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro, los visitantes celebraron el recibimiento y expresaron su deseo de volver. Incluso, extendieron la invitación para que Soledad visite su hogar e intercambiar historias, recuerdos y nuevas alegrías.

Así, la Feria Nacional de la Enchilada no solo se consolida como una gran fiesta popular, sino como un espacio incluyente, con rostro humano, donde se reafirma que la recreación también es un derecho… y que nunca se es demasiado grande para volver a ser feliz.