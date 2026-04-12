PEÑAROL FC Y NIDO ÁGUILA: MONARCAS DE LA COPA SOLEDAD INFANTIL

– Peñarol FC se proclamó campeón de la categoría 16-17 al vencer a Lioness 2 goles por 0

– Nido Águila se quedó con el titulo en la categoría 14-15 al derrotar a Lioness por la via de los penales

Tras una semana de alta competencia, las escuadras de Peñarol FC en la categoría 16-17 y Cefor Nido Aguila en la categoría 14-15, se proclamaron campeones de la Copa Soledad Infantil 2026, cotejos que se efectuaron en el campo 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” de la colonia San Antonio en Soledad de Graciano Sánchez, en el marco de las actividades deportivas de la Feria Nacional de la Enchilada 2026.

La jornada final comenzó con el duelo entre Peñarol FC que se midió a Lioness en la categoría 16-17; choque en le que ambas escuadras tuvieron la oportunidad de irse al frente en el marcador en un entretenido encuentro, pero fue el cuadro de Peñarol FC que tomó la ventaja con goles de Rodrigo Aguilar y Saúl Leyva, que pusieron el marcador 2 goles por 0, para proclamarse monarcas de esta categoría, donde Cinthya Muñiz del equipo Academia Titanes quien se quedó con el título de goleo con cuatro anotaciones.

Posteriormente se realizó la gran final de la Categoría 14-15, donde Lioness y Nido Águila se vieron las caras, ofreciendo un gran encuentro, entretenido donde las emociones se hicieron presentes de principio a fin.

El choque resultó parejo que finalizó empatado en su tiempo regular 1-1 con tantos de Axel Uresti por Lioness y Luis Espinosa por Nido Águila para enviar a la tanda de penales la definición del título de esta categoría, donde Nido Águila se impuso 6 por 5 para levantar el trofeo de campeón. En tanto Iker Guzmán de Lioness se coronó campeón de goleo.

Al final, la premiación estuvo a cargo de Hugo Esquivel Montoya, Coordinador de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez, Heriberto Juárez en representación del colegio de árbitros y Fernando Bañuelos, encargado de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”.