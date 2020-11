The Weeknd tocará en Super Bowl 2021

The Weeknd tocará durante el show del medio tiempo del Super Bowl LV de 2021, que se realizará en Tampa Bay.

LA NFL anunció este jueves que The Weeknd, tres veces ganador del Grammy, se presentará el 7 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

Mientras que The Weeknd también publicó en sus redes sociales la gran noticia sobre su participación en el “icónico escenario” del Super Bowl 2021.

“Tocaré en el icónico escenario. Nos vemos el 02/07/21”, dijo el cantante en una publicación en su cuenta de Twitter con el logo del juego.

The Weeknd saltó a la fama con enorme éxito “Can’t Feel My Face” incluido en su segundo álbum de estudio, “Beauty Behind the Madness”, que llegó a la cima de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Tras esto ha lanzado otros tres álbumes que han encabezado las listas de popularidad incluyendo su más reciente lanzamiento, “After Hours”, que debutó en marzo.

Este año su exitoso sencillo “Blinding Lights” se convirtió en su quinta canción en llegar al primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard. También ha ganado premios Grammy por su álbum “Starboy” y la canción “Earned It (Fifty Shades of Grey)”.

“The Weeknd ha presentado un sonido propio”, dijo Jay-Z, fundador de Roc Nation. “Su sentida peculiaridad ha definido a una nueva generación de grandeza en la música y el arte. Este es un momento extraordinario en el tiempo y el Espectáculo de Medio Tiempo Pepsi del Super Bowl LV será una experiencia extraordinaria con un artista extraordinario”.

