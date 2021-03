Los ganadores de los Globos de Oro 2021

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se llevó a cabo con dos maestros de ceremonia desde dos ciudades diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

Desde dos escenarios muy parecidos y con la pantalla dividida entre las sedes de la costa este y oeste de EE.UU., las dos comediantes dieron la bienvenida a un puñado de asistentes en persona y centenas de invitados presentes por videollamada.

La gala, que anualmente da el pistoletazo de salida la temporada de premios en Hollywood, no lució esta vez el aspecto desenfadado (al menos en comparación con los Óscar) del que suelen presumir todos los años y los nominados estuvieron esta vez en sus casas para evitar contagios de coronavirus.

Como ya pasó en los Emmy y los Latin Grammy, no hubo alfombra roja y tampoco se celebró ninguna fiesta tras la ceremonia.

CINE

-Mejor película de drama: “Nomadland”.

-Mejor película musical o de comedia: “Borat Subsequent Moviefilm”.

-Mejor director: Chloé Zhao, “Nomadland”.

-Mejor actriz, drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”.

-Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.

-Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, “I Care A Lot”.

-Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”.

-Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, “The Mauritanian”.

-Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

-Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

-Mejor cinta animada: “Soul”.

-Mejor guión: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

-Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”.

-Mejor canción original: “Io Sí”, “The Life Ahead”.

TELEVISIÓN

-Mejor serie de drama: “The Crown”.

-Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”.

-Mejor actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”.

-Mejor serie de comedia o musical: “Schitt’s Creek”.

-Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

-Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

-Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Queen’s Gambit”.

-Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.

-Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

-Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, “The Crown”.

-Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, “Small Axe”.

-Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

-Premio Carol Burnett: Norman Lear.

