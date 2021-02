Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso sexual

Un nuevo escándalo de abuso sexual sacude a las redes sociales. En una breve publicación de Instagram este lunes 1 de febrero de 2021, la actriz y activista Evan Rachel Wood afirma que Marilyn Manson abusó sexualmente de ella “durante años”, comenzando cuando era una adolescente.

La actriz de 33 años nombró a su abusador, cuyo nombre real es Brian Warner.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood.

“Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, destacó la actriz.

Wood ha dicho que conoció al músico de rock cuando ella tenía 18 años y él 36. Se comprometieron en 2010 antes de separarse. En 2018, Evan Rachel Wood testificó ante un subcomité Judicial de la Cámara de Representantes como parte de un esfuerzo para aprobar la Declaración de Derechos de Sobrevivientes de Agresión Sexual en los 50 estados.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas las amenazas contra mi vida, el lavado de cerebro y el lavado de cerebro severo, despertar al hombre que decía amarme violando lo que creía ser mi cuerpo inconsciente”, le dijo al subcomité en ese momento.

Ese mismo año, se presentó un informe policial contra Warner por delitos sexuales inespecíficos que supuestamente tuvieron lugar en 2011, pero la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles se negó a perseguir debido a la falta de pruebas que lo corroboraran, según The Hollywood Reporter.

Al menos otras tres mujeres también han presentado sus propias acusaciones contra Warner, diciendo que ahora sufren de trastorno de estrés postraumático, pesadillas y otros problemas de salud mental como resultado del presunto abuso.

Cada una describe un patrón en el que Warner los “bombardeaba con amor” antes de “torturarlas” encerrándolas en habitaciones, aislándolas, obligándolas a consumir drogas y muchas más formas de abuso físico y emocional.

