Vive la Navidad en el Centro Histórico de San Luis Capital

El Ayuntamiento invita a disfrutar en familia de la decoración, luces y personajes gigantes de la temporada.

La magia de la Navidad ya se vive en el corazón de San Luis Capital, por lo que el Ayuntamiento invita a todas las familias y visitantes a recorrer el Centro Histórico, especialmente la Plaza de Armas que luce llena de color, luces y tradiciones con figuras gigantes que evocan el espíritu navideño.

Niñas, niños y adultos podrán tomarse fotografías con personajes como el oso, el pingüino, el árbol de Navidad, Santa Claus y el reno, todos de tamaño monumental para crear una experiencia inolvidable.

Además, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha reforzado las medidas de seguridad y limpieza en la zona para que las familias disfruten con tranquilidad cada rincón del Centro Histórico. Se invita a todas y todos a cuidar los espacios y la ornamentación, y mantener limpio el entorno para preservar esta experiencia navideña.