21 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Vive la Navidad en el Centro Histórico de San Luis Capital

By Redacción
79
martes, diciembre 16, 2025

  • El Ayuntamiento invita a disfrutar en familia de la decoración, luces y personajes gigantes de la temporada.

La magia de la Navidad ya se vive en el corazón de San Luis Capital, por lo que el Ayuntamiento invita a todas las familias y visitantes a recorrer el Centro Histórico, especialmente la Plaza de Armas que luce llena de color, luces y tradiciones con figuras gigantes que evocan el espíritu navideño.

Niñas, niños y adultos podrán tomarse fotografías con personajes como el oso, el pingüino, el árbol de Navidad, Santa Claus y el reno, todos de tamaño monumental para crear una experiencia inolvidable.

Además, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha reforzado las medidas de seguridad y limpieza en la zona para que las familias disfruten con tranquilidad cada rincón del Centro Histórico. Se invita a todas y todos a cuidar los espacios y la ornamentación, y mantener limpio el entorno para preservar esta experiencia navideña.

Artículo anterior
Gobierno Municipal mejora las condiciones de la Alameda con el programa Capital al 100
Artículo siguiente
PROGRAMA INVERNAL SE ACOMPAÑA DE LA ALEGRÍA DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CADA RINCÓN DE SOLEDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.