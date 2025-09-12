17.3 C
Villacastel Cervecería presentó una experiencia cervecera atemporal en Carlotta, el bar de The Ritz-Carlton, Mexico City

  • La cervecería originaria de San Luis Potosí celebró una colaboración con Carlotta, ofreciendo una propuesta que combinó autenticidad, sabor y visión contemporánea.

Ciudad de México, México.— Villacastel Cervecería, reconocida por su apuesta por procesos artesanales y la innovación, presentó en Carlotta emblematico cockatil bar insignia de The Ritz-Carlton, Ciudad de México, una experiencia cervecera que conquistó los sentidos de los asistentes.

Originaria de San Luis Potosí, Villacastel Cervecería se consolidó como una marca que crea momentos memorables a través de la cerveza, la cual incluye más de diez estilos, entre ellos las multipremiadas Orange Blonde, Japanese Lager, Imperial Stout Espresso Martini de Handshake y Luz Clara, todas reconocidas por su calidad y carácter.

Durante la presentación se destacó la colaboración con Villacastel a través de la creación de Carlotta Reforma IPA Sessions, una propuesta que reflejó la calidad, autenticidad y visión compartida de ambas marcas; Jostin Orozco, director comercial de Villacastel, comentó que: “Creemos que toda gran cerveza tiene una historia, y quisimos que Villacastel fuera parte de las que se viven en lugares tan especiales como Carlotta”.

La Dirección de Turismo de San Luis Capital apoyó esta iniciativa de la cervecería potosina, como parte de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer y proyectar a nivel nacional e internacional los productos y talentos locales.

