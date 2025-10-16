19.6 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Villa Castel y Chocolates Costanzo lanzan “Galeana”, la cerveza artesanal que une tradición y sabor potosino

By Redacción
62
miércoles, octubre 15, 2025

  • La Dirección de Turismo de San Luis Capital acompañó el lanzamiento de Galeana, cerveza artesanal creada por Cervecería Villa Castel y Chocolates Costanzo, que celebra la identidad y el talento potosino a través del turismo gastronómico.

Se realizó la presentación oficial de Galeana, una cerveza artesanal resultado de la colaboración entre dos de las marcas más emblemáticas de San Luis Capital: Cervecería Villa Castel y Chocolates Costanzo. La Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, destacó que esta alianza representa un ejemplo del potencial del turismo gastronómico de la ciudad, al unir dos productos icónicos reconocidos por su excelencia y por promover el nombre de San Luis Capital dentro y fuera del país.

En su intervención, Gerardo Díaz Infante, de Chocolates Costanzo, compartió la historia de la empresa que, con más de 95 años de trayectoria, se ha consolidado como un símbolo de San Luis Potosí y de México. Por su parte, Jaime Villarreal, director general de Cervecería Villa Castel, subrayó que esta colaboración fue concebida con “exceso de amor”, como una unión entre la experiencia y la juventud empresarial, guiada por la admiración y el respeto mutuo entre ambas marcas.

Con el lanzamiento de Galeana, San Luis Capital refuerza su liderazgo como destino gastronómico y creativo, impulsado por la política pública del alcalde Enrique Galindo Ceballos, que promueve la innovación, la identidad local y la proyección internacional de los productos potosinos. Esta colaboración entre Villa Castel y Costanzo simboliza el espíritu de una ciudad amable, talentosa y orgullosa de su origen.

Artículo anterior
Merecido e histórico reconocimiento del Cabildo de San Luis Capital al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos
Artículo siguiente
CLAUDIA SHEINBAUM Y RICARDO GALLARDO ENTREGAN MÁS APOYO Y SUPERVISAN LABORES DE LIMPIEZA EN TAMAZUNCHALE
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.