Villa Castel y Chocolates Costanzo lanzan “Galeana”, la cerveza artesanal que une tradición y sabor potosino

La Dirección de Turismo de San Luis Capital acompañó el lanzamiento de Galeana, cerveza artesanal creada por Cervecería Villa Castel y Chocolates Costanzo, que celebra la identidad y el talento potosino a través del turismo gastronómico.

Se realizó la presentación oficial de Galeana, una cerveza artesanal resultado de la colaboración entre dos de las marcas más emblemáticas de San Luis Capital: Cervecería Villa Castel y Chocolates Costanzo. La Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, destacó que esta alianza representa un ejemplo del potencial del turismo gastronómico de la ciudad, al unir dos productos icónicos reconocidos por su excelencia y por promover el nombre de San Luis Capital dentro y fuera del país.

En su intervención, Gerardo Díaz Infante, de Chocolates Costanzo, compartió la historia de la empresa que, con más de 95 años de trayectoria, se ha consolidado como un símbolo de San Luis Potosí y de México. Por su parte, Jaime Villarreal, director general de Cervecería Villa Castel, subrayó que esta colaboración fue concebida con “exceso de amor”, como una unión entre la experiencia y la juventud empresarial, guiada por la admiración y el respeto mutuo entre ambas marcas.

Con el lanzamiento de Galeana, San Luis Capital refuerza su liderazgo como destino gastronómico y creativo, impulsado por la política pública del alcalde Enrique Galindo Ceballos, que promueve la innovación, la identidad local y la proyección internacional de los productos potosinos. Esta colaboración entre Villa Castel y Costanzo simboliza el espíritu de una ciudad amable, talentosa y orgullosa de su origen.