AYUNTAMIENTO

Vigente campaña de reciclaje por parte del Gobierno de la Capital

By Redacción
martes, diciembre 23, 2025

  • “Casa Colorada” se mantiene abierta como centro de acopio de diferentes materiales.
  • Igualmente en la UAM, está un contenedor para que la población deseche sus aparatos electrónicos.

Como parte de la campaña permanente de reciclaje que mantiene el Gobierno de la Capital, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos recuerda a la población que tiene un centro de acopio vigente para depositar varios materiales y de esta manera, evitar la contaminación del medio ambiente.

Por ello, el Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA), está habilitado para depositar los siguientes residuos:  aceite usado de cocina, electrónicos, medicamentos caducos, papel, pilas, envases de PET, entre otros.

Sólo se pide a la población que entregue este tipo de residuos limpios y separados, de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, en las instalaciones de «Casa Colorada» ubicadas en Camino a la Presa San José, sin número.

No obstante, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos mencionó que igualmente en la Unidad Administrativa Municipal, se pueden depositar únicamente aparatos electrónicos y línea blanca para reciclar de forma responsable, en el contenedor que se localiza en el estacionamiento que está en avenida Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario.

Esta acción forma parte de la estrategia de “Ecología Táctica”, cuyo funcionamiento es las 24 horas los 365 días del año, en cuyo contenedor se reciben: laptops y computadoras, impresoras y escáneres, monitores y pantallas, teclados y ratones – mouses-, cables y cargadores, teléfonos celulares, tabletas, electrodomésticos pequeños – licuadoras, planchas, microondas, cafeteras -, pero igualmente, hasta refrigeradores, lavadoras, hornos y secadoras.

