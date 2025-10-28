Vialidades Potosinas 2.0 sigue en proceso con rehabilitaciones en Granjas, Fernando Celada, Av. De las Presas, y más obras

Con obras en zonas como Satélite, Burócratas del Estado, Julián Carrillo y La Pila, el programa Vialidades Potosinas avanza conforme a lo programado

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que el programa Vialidades Potosinas continúa con avances sostenidos en distintos puntos del municipio, con trabajos de rehabilitación, pavimentación y mejora de redes hidráulicas y sanitarias.

Esta semana se registran progresos en colonias como Burócratas del Estado, donde se trabaja en las calles Antonio Aguilar, Luis Magallanes, Trabajadores al Servicio del Estado y León Flores, con la instalación de líneas de agua potable, drenaje, guarniciones y banquetas. En la colonia Satélite, continúan los trabajos en República de Cuba y República de Colombia, con avances en la red hidráulica y reparación de fugas.

En la colonia Julián Carrillo, se colocan tomas domiciliarias y se colocan guarniciones sobre la calle Fernando Celada; mientras que en el Centro Histórico, en la calle Julián de los Reyes, avanza la interconexión de agua potable. Además, se ejecutan obras en la Delegación La Pila, Aguaje 2000, Fraccionamiento Tecnológico y Villa de Buenos Aires, donde se realizan acciones de drenaje, colado de concreto y rehabilitación integral.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reitera su compromiso de mantener un ritmo constante de trabajo para entregar vialidades seguras, funcionales y duraderas en beneficio de todas y todos los potosinos.