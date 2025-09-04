Vialidades Potosinas 2.0: el cambio vial más grande en décadas en San Luis Capital

Con arranques semanales y obras simultáneas en colonias, delegaciones y avenidas, la administración municipal atiende el rezago histórico de calles en terracería y refuerza la movilidad con infraestructura moderna y segura.

El Gobierno de la Capital informó que el programa Vialidades Potosinas 2.0 representa un cambio radical para la ciudad, no solo en la renovación de calles y avenidas principales, sino también en la rehabilitación integral de conexiones viales estratégicas como la avenida de las Presas con más de 6 mil 390 m², la República de Colombia con 6 mil m², o las calles del norte de la ciudad como Granzón, Pedregal y la segunda etapa de la Prolongación Rinconcito, que por décadas permanecieron en condiciones de terracería.

Con el arranque de los trabajos integrales en la calle Julián de los Reyes, en el Centro Histórico, este jueves 4 de septiembre, el programa registra ya 65 mil 260 m² de construcción y rehabilitación de pavimento, distribuidos en 23 obras activas de manera simultánea en distintos puntos de la Capital.

Las 23 obras de pavimentación que se llevan a cabo se ubican en las colonias: Tierra Blanca, General I. Martínez, División del Norte, Sauzalito, Villas de Buenos Aires, Satélite, Plan Ponciano Arriaga, Mártires de la Revolución, Constitución, Plan de Ayala, Arenal, Imperio Azteca, Tecnológico, Aguaje 2000, Industrial Aviación, El Rosedal, Los Limones, Burócratas del Estado, Centro Histórico, Delegación La Pila, Tangamanga.

El dinamismo del programa, con un promedio de tres a cuatro arranques de obra por semana, ha sido posible gracias a la disciplina financiera de la administración municipal. La estrategia de mantener finanzas sanas y eficaces ha permitido avanzar con recursos propios, sin necesidad de contratar créditos extraordinarios, lo que refuerza la capacidad de inversión en infraestructura.

El paquete de obras 2025 prioriza la pavimentación de aquellas calles que durante décadas se encontraban en condiciones de terracería.

A la par de estas intervenciones de pavimento, también se tiene en marcha seis obras hidrosanitarias en las colonias Peñascal y Tierra Blanca, con más de mil metros lineales de infraestructura básica, que refuerzan el carácter integral de Vialidades Potosinas 2.0 y aseguran mayor durabilidad de las nuevas superficies.

Con este paquete de obras en marcha, el programa Vialidades Potosinas 2.0 se consolida como la estrategia más amplia y efectiva de rehabilitación de calles en la historia reciente de San Luis Potosí, garantizando pavimento nuevo, seguro y funcional en colonias, delegaciones y avenidas de alta circulación.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de ofrecer a la ciudadanía calles modernas, funcionales y seguras.