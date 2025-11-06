19.1 C
San Luis Potosí
Verónica Palma Cruz, atleta rarámuri, compartirá su historia en San Luis Capital

By Redacción
56
jueves, noviembre 6, 2025

  • El conversatorio “Mi Comunidad Corre Conmigo” se realizará el viernes 7 de noviembre en la Unidad Administrativa Municipal.

San Luis Potosí será sede del conversatorio “Mi Comunidad Corre Conmigo”, un evento especial del Ayuntamiento de la Capital, que contará con la participación de Verónica Palma Cruz, reconocida atleta rarámuri, quien compartirá su experiencia como corredora y representante de su comunidad. El evento se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 5:00 de la tarde en la Unidad Administrativa Municipal.

Verónica Palma es una de las cinco protagonistas del documental internacional “42.195”, donde aparece junto a figuras destacadas como Naoko Takahashi, Natacha López, Rebby Cherono y Marcela Cantú. Su participación resalta el valor del deporte como una herramienta de identidad, inclusión y superación para los pueblos originarios.

El conversatorio es organizado por la Dirección de Deporte Municipal, para visibilizar historias inspiradoras y fortalecer el tejido social a través del deporte y la cultura. La entrada será libre para todo el público.

