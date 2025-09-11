Ven a conocer la exposición: “Así son nuestros bomberos”, Gobierno de la Capital honra el servicio del Heroico Cuerpo de Bomberos

La exposición contiene dibujos de niñas y niños potosinos que representan a sus ídolos.

A partir del próximo viernes 12 de septiembre se exhibe la muestra de dibujos “Así son nuestros bomberos”, la cual rinde homenaje al heroísmo de los bomberos de la ciudad, vista a través de los ojos de niñas y niños de entre 4 y 12 años, que plasmaron su admiración y respeto por los bomberos potosinos.

Presentada por el Gobierno de la Capital y la Dirección de Cultura Municipal, en colaboración con “Corre X Tu Marca”, la muestra es el resultado de una convocatoria que invitó a los pequeños a interpretar artísticamente la labor de este cuerpo de emergencia. Los dibujos reflejan no solo la imaginación de los artistas, sino también la gratitud de la comunidad potosina hacia estos héroes cotidianos.

Participan en esta muestra Alexia Yamileth Monsiváis González, Ana Paola Regalado Noyola, Ana Sofía Guerra del Portal, Anely Esperanza Zarazúa Esparza, Arianna Jireh Rodríguez Castañón, Danna Sofía Alba Félix, Fernanda Abigail Anaya Amaya, Génesis Nathaly Zarazúa Esparza, Grecia Molina, Helena Mier, Lucía Zariel Rodríguez, Ximena Regalado Noyola, Diego Javier González Hernández, Elías Alejandro Ramos Cisneros, Fer Molina, Iker Tello Barajao, Kian Giuseppe Reyna Pérez, Leonardo Orocio Martínez, Matías Encinos Segura, Matías Tello Barajao, Maximiliano Molina, Rodrigo Gabriel Osorio Romo, Román Noah Lira Hurtado y Víctor Daniel Osorio Romo.

La exposición subraya la labor multifacética de los bomberos, que va más allá de apagar incendios. Son socorristas, rescatistas y pilares fundamentales de la sociedad, siempre dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar la de otros. «Así son nuestros bomberos» es un recordatorio de su incansable compromiso y servicio, una respuesta de la sociedad civil al esfuerzo que realizan a diario.

Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración de varias instituciones y empresas, incluyendo Aderiac, Fábricas de Papel Potosí, Eaton, Smart Speakers, G&W Electric, DEPSA, Universidad Cuauhtémoc y Grupo GEPP. Su apoyo demuestra el valor que la comunidad empresarial le otorga al trabajo del Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Potosí.

Además, es preámbulo del evento la “Carrera de las empresas”, que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre de 2025. Más de 1,800 personas, representando a 50 empresas, participarán en esta justa deportiva con el objetivo de recaudar fondos para el Comité Pro-Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, S.L.P., A.C. Este evento no solo fomenta la actividad física, sino que también refuerza el compromiso colectivo con el bienestar de quienes nos protegen en momentos de crisis.

Se invita, pues, a conocer la exposición “Así son nuestros bomberos”, que estará en exhibición del 12 al 28 de septiembre del presente año.