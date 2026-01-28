16.5 C
AYUNTAMIENTO

Vecinos de Jacarandas se organizan y conforman su Comité Bienestar junto al Gobierno Municipal

miércoles, enero 28, 2026

  • Ciudadanos trabajan coordinadamente para gestionar proyectos y acciones en favor de sus familias.
  • El comité fortalece la participación ciudadana y la transparencia en la colonia.

En la colonia Jacarandas, las y los vecinos dieron un paso decisivo hacia la organización comunitaria al conformar el Comité Bienestar, un espacio ciudadano que se reúne para trabajar por su colonia de la mano del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, explicó que estos comités son una herramienta que permite a las familias gestionar proyectos, coordinar acciones institucionales y vigilar que las obras y programas se realicen con transparencia y calidad. “La participación ciudadana es la base para generar bienestar y construir comunidades más fuertes”, señaló.

El Comité Bienestar de Jacarandas se suma a la estrategia municipal de fomentar la organización vecinal, con el objetivo de que las y los ciudadanos sean protagonistas en la construcción de soluciones para sus colonias y comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de impulsar un San Luis más participativo y solidario, donde la ciudadanía organizada trabaja hombro con hombro con la administración municipal.

