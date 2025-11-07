29.1 C
San Luis Potosí
Unidad y trabajo conjunto, convoca titular de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas en la Capital, Julio Hernández

By Redacción
viernes, noviembre 7, 2025

  • El Director de la Unidad Especializada en Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí refrenda su compromiso con la inclusión, la representatividad y el trabajo coordinado entre las comunidades indígenas radicadas en la Capital potosina.

El Director de la Unidad Especializada de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Julio Hernández Miguel, aseguró que el principal objetivo de esta dependencia será fortalecer la unidad y el trabajo conjunto entre los pueblos originarios establecidos en la Capital, bajo un esquema de respeto, inclusión y diálogo permanente.

Recordó que su elección fue resultado de un proceso democrático y transparente, avalado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como diversas instituciones de derechos humanos y del propio Ayuntamiento. En dicho proceso, participaron representantes de las comunidades Tenek, Náhuatl, Mazahua, Mixteca Baja, Otomí, Wixarika, Xi’iuy y Huachichil, garantizando una amplia representatividad.

Asimismo, Hernández Miguel hizo un llamado a dejar atrás los procesos electorales y sumar esfuerzos en beneficio de los pueblos indígenas. Explicó que la Unidad contará con diversas áreas operativas, entre ellas Fomento a la Educación y la Cultura, Proyectos Productivos, Salud Tradicional y Desarrollo Comunitario, que serán la base para un plan de trabajo incluyente.

Hernández Miguel expresó su agradecimiento al Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos por su respaldo al proceso de elección y su compromiso con los pueblos originarios: “Esta Unidad será siempre de puertas abiertas; queremos construir soluciones con nuestros hermanos indígenas, escucharlos y trabajar juntos por su desarrollo integral”, concluyó.

