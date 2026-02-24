Unen acciones Gobierno Municipal de SLP y la delegación de Bocas con ganaderos

Resalta el titular de esta demarcación, Jaime Waldo Luna reunión con la Asamblea Ganadera Local

Se escuchan y acuerdan acciones para elevar la productividad del campo en esta zona de SLP

Para impulsar estímulos a favor del campo, continúan las reuniones entre el Gobierno Capitalino y de las autoridades delegacionales de Bocas con ganaderos, a fin de acordar más y mejores acciones para elevar su productividad.

De ahí que el responsable de la citada demarcación, Jaime Waldo Luna remarcó la participación de representantes de dependencias de la Capital en la Asamblea Ganadera Local realizada en la comunidad de La Mantequilla.

“De manera conjunta, reafirmamos el compromiso asumido por el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, de fortalecer el sector rural, con el único propósito de atender las necesidades prioritarias de las y los productores, además de fortalecer la actividad ganadera en la región”, puntualizó el delegado de Bocas.

En este encuentro, resaltó igualmente la presencia del Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, así como de la Subdirección de Bienestar Rural, para unir esfuerzos por el desarrollo de las comunidades, sus familias y de quienes viven de las actividades agropecuarias.

Para concluir, el titular de la delegación de Bocas, Jaime Waldo Luna insistió que de esta manera, no sólo se escucha sino se dan respuestas a las y los productores del campo en esta zona del Municipio, para que su labor continúe en beneficio de las localidades rurales.