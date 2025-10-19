Unánimes Comisiones edilicias de Agua y de Hacienda aprueban convenio con Villa de Pozos

Forma parte de los trámites para que cinco pozos sean utilizados para el servicio de habitantes de ese Municipio.

Ya se cuenta con el visto bueno de la CONAGUA, y no afectará el abasto para la Capital potosina.

En sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Capital, por unanimidad se aprobó un convenio entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y con el Concejo Municipal de Villa de Pozos para el aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo.

El Presidente de la Comisión edilicia de Agua, el Síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo puntualizó que dicho convenio incluye cinco pozos para abastecer de agua a la población del citado Municipio, sin que ello afecte el servicio en la Capital potosina.

Asimismo, dio a conocer que ya se realizaron los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua, de la que ya se tiene el visto bueno para que esas asignaciones y concesiones pasen a nombre de Villa de Pozos.

Si bien, Salgado Delgadillo detalló que este convenio forma parte del procedimiento una vez que Villa de Pozos fue elevado a Municipio, “han sido trámites complejos ante la dependencia federal y los tiempos los ha marcado precisamente dicha autoridad, no obstante, de nuestra parte hay disposición y sólo faltaría la aprobación del Cabildo Capitalino en pleno y del Concejo Municipal de Villa de Pozos”.

Y después de diversas consultas de integrantes de ambas Comisiones Municipales entre las que sobresalieron la inclusión de observaciones del Área Jurídica del Ayuntamiento de San Luis en el convenio, el pago de derechos, así como de algunas cláusulas y cambios también de forma, fue aprobado tanto por la Comisión de Hacienda que preside la regidora, Margarita Hernández Fiscal, como por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.