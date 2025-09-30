Una ciudad plena, cultural y segura, son razones para amar a San Luis: Enrique Galindo

En su Primer Informe de Gobierno que resume cuatro años de resultados en la gestión municipal, el Alcalde Enrique Galindo destacó que San Luis Potosí es hoy una ciudad ecológica, familiarmente sostenible y con participación ciudadana directa en las decisiones de Gobierno.

Fue acompañado por el Gobernador Ricardo Gallardo, quien se comprometió a acompañar las acciones del Gobierno de la Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó su informe de resultados, donde enfatizó que gobernar una ciudad como San Luis Potosí no es tarea sencilla, pero que se logra con trabajo conjunto con la ciudadanía. Reconoció el respaldo de un Cabildo íntegro y plural, así como la confianza de las y los potosinos que han permitido construir continuidad, estabilidad y progreso en la Capital.

Acompañado por el Gobernador Ricardo Gallardo, quien se comprometió a acompañar las acciones del Gobierno de la Capital; las Senadoras de la República Carolina Viggiano Austria y Verónica Rodríguez; la Alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García; la Expresidenta Municipal de Colima, Margarita Moreno; el excandidato presidencial Ricardo Anaya; el Exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; el Exalcalde de Benito Juárez, CDMX, Santiago Taboada; la Presidenta Estatal del PRI, Sara Rocha Medina y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Entre los logros destacados, el Presidente Municipal subrayó la pavimentación de un millón y medio de metros cuadrados, de los cuales el 96% fue realizado con empresas potosinas; la consolidación del programa Domingo de Pilas con 196 jornadas continuas en barrios y colonias; y la implementación de mecanismos de participación ciudadana directa a través de las juntas vecinales, que priorizan obras y deciden el ejercicio del gasto público.

En materia de bienestar, resaltó la alianza del DIF Capitalino con la Secretaría del Bienestar, que ha llegado a más de 800 colonias, así como la declaratoria de cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres. También mencionó los reconocimientos internacionales en servicios públicos, como el reconocimiento como Ciudad Árbol del Mundo, otorgado por la ONU, Premios por el sistema de recolección de basura, y la mejora en la percepción de seguridad, que ha disminuido 19.2 por ciento gracias a la dignificación de la Policía Municipal.

Finalmente, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en alto el valor de San Luis Potosí como ciudad Patrimonio de la Humanidad, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Árbol, reconocimientos que la declaran transversalmente familiar por la ONU. “Tenemos una gran ciudad y tenemos una gran gente”, afirmó el Alcalde, al destacar que la Capital potosina también es pionera en potenciar el turismo religioso y cultural con la Procesión del Silencio, orgullo de México y del mundo.