Un éxito resultó el Festival Inclusivo Municipal Juvenil 2025, de la Dirección de Deporte del Gobierno de la Capital

Taekwondo, Kárate, Futbol para Ciegos, Box, Natación y una convivencia atlética, fueron parte de las actividades efectuadas del 2 al 7 de septiembre

San Luis Potosí.– Extraordinarios dividendos dejó el Festival Inclusivo Municipal 2025, organizado por la Coordinación de Deporte Adaptado de la Dirección de Deporte Municipal, en la que tomaron parte una notable cantidad de atletas.

El objetivo de este Festival efectuado del martes 2 al domingo 7 de septiembre del presente año, fue promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas para un estilo de vida saludable. Así como fortalecer valores trascendentales como la disciplina, el compañerismo y el espíritu competitivo.

Este Festival Inclusivo logró su meta de generar mayor fuerza en el sentido de pertenencia y la inclusión social.

Por lo anterior el pasado martes 2 de septiembre en el Centro Deportivo Plan de Ayutla, se realizó una exhibición de Taekwondo, en la que participaron alumnos de la academia de dicho centro, así como de varios Centros Deportivos Municipales.

El miércoles 3 de septiembre el Centro Deportivo Valle del Tecnológico albergó la exhibición de Karate que también tuvo una formidable respuesta, mientras que el jueves 4 el Centro Deportivo Gema vivió una exhibición de futbol 5 para ciegos en la que participaron también academias de varios espacios.

Para el viernes 5 de septiembre el boxeo tuvo también actividad en este Festival, con las muestras de talento efectuadas en el Centro Deportivo Plan de Ayutla, mientras que el sábado 6 en la alberca del Lomas Raquet Club se llevó a cabo un Promocional de Natación en el que se premió a los equipos con más participación. Destacó en el primer peldaño el equipo Lobos Marinos, segundo lugar para Tritones y tercero para el equipo de Ardillas.

Finalmente, este domingo 7 de septiembre se realizó la convivencia atlética y caminata sobre la Recreovía de Avenida Venustiano Carranza, con recorridos de 2.5 y 6 kilómetros, en donde más allá de un ganador, se buscó que predominara la convivencia entre participantes de todas las edades, con y sin discapacidad.

Al concluir se realizó una rifa de artículos para los participantes, dando así el cerrojazo final a un evento inclusivo que busca seguir generando espacios y actividades para todas las personas, en especial para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, a través de los proyectos de la Coordinación de Deporte Adaptado que encabeza la Lic. Laura Rosillo.