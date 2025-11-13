Últimos días para inscribirse al programa San Luis en Bici del Gobierno de la Capital

⁠La convocatoria cierra este viernes 14 de noviembre; está dirigida a jóvenes de 15 a 29 años que vivan en el municipio.

El programa promueve movilidad sostenible y ofrece bicicletas nuevas a quienes cumplan con los requisitos.

El Gobierno de la Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que está por cerrar la convocatoria para formar parte del programa San Luis en Bici, una iniciativa que impulsa la movilidad sostenible, el uso responsable de la bicicleta y el acceso equitativo a medios de transporte alternativos para jóvenes potosinos.

La Secretaría de Bienestar Municipal, a través de sus módulos de atención, invita a las y los jóvenes de entre 15 y 29 años que vivan en el municipio de San Luis Potosí a inscribirse antes del viernes 14 de noviembre, fecha en que concluye el periodo de registro.

El programa ofrece dos modalidades de participación: el cambio de una bicicleta usada por una nueva, o bien, la entrega de una bicicleta nueva para quienes aún no cuentan con una. Las y los aspirantes deberán presentar documentación personal, comprobante de domicilio, un escrito de motivos y asistir a una capacitación obligatoria sobre seguridad vial y cultura ciclista.

San Luis en Bici forma parte de las acciones que promueve el Gobierno Municipal para construir una ciudad más saludable, sustentable y amable, en sintonía con el modelo de ciudad que impulsa el Alcalde Enrique Galindo.