Últimos cuatro meses para liquidar con descuento, deudas de agua en Interapas

Usuarios domésticos y comerciales pueden acceder a incentivos fiscales desde un 30 a un 50 por ciento.

SLP. – El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) recuerda a los usuarios domésticos y comerciales que solo quedan cuatro meses para aprovechar los beneficios del programa “Acaba tu deuda de una vez”, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este programa otorga descuentos significativos en adeudos acumulados y ha sido una herramienta efectiva para que miles de usuarios en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí regularicen su situación. Por primera vez, los usuarios de tipo comerciales también podrán acceder a estos incentivos fiscales.

Para conocer los descuentos disponibles, las y los interesados deben ingresar a sindeuda.interapas.mx, capturar el número de contrato y el código de verificación que aparece en su recibo, y solicitar su incorporación al programa. El pago debe realizarse en una sola exhibición dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud, ya sea en las cajas de Interapas o a través de la aplicación Interapas Móvil.

Interapas recuerda que el pago puntual de los servicios permite seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica y sanitaria, mejorando así el abasto y la calidad del agua para todos los habitantes de la región.