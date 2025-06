Última semana para aprovechar contratos sin costo con Interapas

El próximo 30 de junio vence el programa para contratos con descuento en multas y presuntivos de uso doméstico.

Los requisitos están disponibles en la página web interapas.mx y en todas las plataformas digitales.

SLP.- Queda solo una semana para regularizar tomas domésticas de agua y contratación gratuita con INTERAPAS, además de descuentos del 100 por ciento en multas y presuntivos.

El director general del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hizo un llamado a quienes aún tienen conexiones irregulares para que aprovechen esta oportunidad y recordó que el programa concluye el próximo lunes 30 de junio.

Los interesados pueden revisar los requisitos en el sitio web oficial interapas.mx, o llamar a la línea de atención Acuatel 444 123 64 00.

El trámite puede realizarse en la oficina central de Interapas, ubicada en Av. De los Pintores No. 3, colonia Los Filtros, así como en las cajas recaudadoras de Acceso Norte No. 80-A, colonia Industrial Mexicana, y calle Morelos No. 925, Centro Histórico.