AYUNTAMIENTO

Última semana de “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025” cierra con gran participación infantil

By Redacción
60
jueves, agosto 14, 2025

  • El gobierno municipal de San Luis Potosí fortalece el aprendizaje y la convivencia a través de sus espacios educativos durante el verano.

La última semana del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025” arrancó con alta participación y un balance positivo, de acuerdo con la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de San Luis Capital. Este esfuerzo se enmarca en la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de fortalecer los espacios públicos dedicados al desarrollo educativo y recreativo de la niñez.

Durante tres semanas, niñas y niños participaron en talleres centrados en la lectura, la creatividad y el aprendizaje lúdico. La Coordinación de Bibliotecas trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Colegio de San Luis (COLSAN), para enriquecer el programa con dinámicas interactivas sobre estadística y tradición oral mexicana.

Con el INEGI participó con la actividad “Cuéntame”, donde las y los pequeños aprendieron datos estadísticos y geográficos del estado y del país a través de dinámicas interactivas y accesibles. Mientras que el COLSAN impartió el taller de latería sobrenatural “Personajes fantásticos de la tradición oral en México” para promover la riqueza que existe en esta materia.

El cierre se llevará a cabo el 15 de agosto en las 10 bibliotecas municipales, reconociendo la participación activa de cientos de infancias en San Luis Capital.

 

 

