26.9 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

UGCH refuerza acciones de mantenimiento y mejora urbana en el Centro Histórico de San Luis Capital

By Redacción
103
martes, octubre 21, 2025
spot_img

  • La Unidad de Gestión del Centro Histórico intensifica labores de rehabilitación, limpieza y conservación de espacios públicos para mantener en óptimas condiciones el corazón de la Capital potosina.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) continúa con las labores de mejora y conservación de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad, como parte de las acciones que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para garantizar espacios dignos, seguros y accesibles para todas y todos los potosinos.

Durante los últimos días, personal de la cuadrilla de respuesta inmediata llevó a cabo trabajos de rehabilitación de una banqueta en la calle General Manuel Mier y Terán, con el propósito de facilitar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en una zona de alta circulación.

Además, se realizaron acciones de limpieza y retiro de grafiti en Casamadrid y en la esquina de 5 de Mayo con Guerrero, para contribuir a preservar la imagen urbana del Centro Histórico, patrimonio cultural y turístico de San Luis Potosí.

De igual forma, la UGCH efectuó trabajos de bacheo en las calles Mariano Matamoros y General Ignacio Martínez, atendiendo las necesidades de mantenimiento urbano en áreas con alta afluencia vehicular. Con estas acciones, la dependencia reafirma su compromiso con el cuidado y la revitalización del corazón de San Luis Potosí.

Artículo anterior
POR FIN EL RECTOR DE LA UASLP ACTÚA Y EXPULSA EN FORMA DEFINITIVA A 2 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO POR CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO; DESTITUYE A MAGDALENA GONZÁLEZ Y ACEPTA LA RENUNCIA DE GERMÁN PEDROZA
Artículo siguiente
Gobierno de la Capital realiza renivelación de vialidades internas en el Panteón del Saucito
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.