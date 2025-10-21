UGCH refuerza acciones de mantenimiento y mejora urbana en el Centro Histórico de San Luis Capital

La Unidad de Gestión del Centro Histórico intensifica labores de rehabilitación, limpieza y conservación de espacios públicos para mantener en óptimas condiciones el corazón de la Capital potosina.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) continúa con las labores de mejora y conservación de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad, como parte de las acciones que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para garantizar espacios dignos, seguros y accesibles para todas y todos los potosinos.

Durante los últimos días, personal de la cuadrilla de respuesta inmediata llevó a cabo trabajos de rehabilitación de una banqueta en la calle General Manuel Mier y Terán, con el propósito de facilitar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en una zona de alta circulación.

Además, se realizaron acciones de limpieza y retiro de grafiti en Casamadrid y en la esquina de 5 de Mayo con Guerrero, para contribuir a preservar la imagen urbana del Centro Histórico, patrimonio cultural y turístico de San Luis Potosí.

De igual forma, la UGCH efectuó trabajos de bacheo en las calles Mariano Matamoros y General Ignacio Martínez, atendiendo las necesidades de mantenimiento urbano en áreas con alta afluencia vehicular. Con estas acciones, la dependencia reafirma su compromiso con el cuidado y la revitalización del corazón de San Luis Potosí.