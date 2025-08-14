Turismo Municipal de San Luis Capital presenta a Asociación de Hoteles y Moteles la agenda de eventos para el resto de 2025

La dependencia destacó el Gran Fondo Nueva York, la Capital Americana de la Cultura, el Festival de Letras, la Carrera Panamericana y más actividades que impulsarán el turismo en la ciudad.

Claudia Lorena Peralta Antiga, Directora de Turismo de San Luis Capital presentó ante la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí (AMHM) la agenda de actividades que el Ayuntamiento realizará durante lo que resta del año, con el objetivo de fortalecer la promoción de la ciudad como un destino atractivo y dinámico. Entre los eventos más destacados se encuentra el Gran Fondo Nueva York, la designación de San Luis como Capital Americana de la Cultura, el Festival de Letras, la Carrera Panamericana y otras actividades culturales, deportivas y turísticas.

Durante la presentación, Peralta Antiga explicó el impacto que estos tendrán en la derrama económica, la proyección nacional e internacional de San Luis Capital; subrayó que estas actividades forman parte de una estrategia integral para atraer visitantes y posicionar a la ciudad como un referente turístico a nivel internacional.

Iván Chávez Sándoval, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí (AMHM), expresó su agradecimiento por la apertura y el acercamiento de la Dirección de Turismo de San Luis Capital con los prestadores de servicios turísticos y reconoció la importancia de contar con información anticipada sobre los eventos para poder ofrecer mejores servicios y experiencias a los visitantes.

Estas acciones forman parte de la política pública del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y promover el desarrollo sostenible de San Luis Capital.