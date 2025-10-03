Turismo de San Luis Capital presenta avances y proyectos estratégicos en el Primer Informe de Gobierno

La Directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, destacó acciones en conectividad aérea, inclusión, promoción internacional y turismo de reuniones, que consolidan a la ciudad como un destino competitivo.

En el marco del Primer Informe de Gobierno, la Directora de Turismo de San Luis Capital, Claudia Lorena Peralta Antiga presentó los avances y proyectos clave impulsados durante el último año, con resultados que consolidan a San Luis Capital como un referente turístico a nivel nacional e internacional. Entre los principales logros se encuentra la gestión del vuelo directo San Luis-Atlanta en alianza con Aeroméxico, así como convenios con empresas como El Corte Inglés, ETN y Julia Travels, que permiten ampliar la promoción de la ciudad en mercados estratégicos.

Uno de los ejes más importantes ha sido la accesibilidad, con innovaciones aplicadas en eventos como el Festival San Luis en Primavera, donde se implementaron chalecos sensoriales y audiodescripción para garantizar la inclusión de personas con discapacidad. Además, se impulsó la difusión de marcas locales y el trabajo de artesanos en otras ciudades de México y del mundo.

El turismo de reuniones ha sido otro pilar de la estrategia, con la realización de más de 150 congresos y 114 eventos que generaron una derrama económica superior a los 740 millones de pesos. Asimismo, se celebró el XV aniversario de la adhesión de San Luis Capital a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y la adhesión a la Red Mundial de Turismo Religioso y Espiritual.

San Luis Capital también ha sido escenario para producciones audiovisuales que dan visibilidad a la ciudad en el mundo, durante este año se realizaron grabaciones de Netflix, videoclips musicales , campañas de marcas a nivel mundial, así como cortometrajes universitarios y una producción de novela, confirmando la capacidad de la ciudad para atraer proyectos culturales y comerciales de alto impacto.