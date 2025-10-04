“Trabajo y liderazgo comprobado del Presidente Municipal Enrique Galindo”: ex Alcaldesa de Colima, Margarita Moreno

– La hoy coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Colima resaltó las prácticas exitosas compartidas internacionalmente por el Gobierno de la Capital potosina.

La expresidenta de Colima, Margarita Moreno, resaltó la labor del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos en estos 4 años al frente del Gobierno de la Capital potosina, “con cuyo trabajo ha demostrado que ha transformado a San Luis Potosí”.

“Debido a que todo lo hace de corazón hace que la ciudad de San Luis sea más amable, a la par de impulsar la Capital del Deporte y por supuesto de la Cultural, con lo que ha demostrado que sí sabe gobernar, junto con la presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez”, puntualizó

Margarita Moreno recordó que cuando fue alcaldesa de Colima “aprendimos mucho de San Luis ya que Enrique Galindo nos compartió distintas prácticas exitosas, además de estar en contacto por ser parte de las Ciudades Capitales de México, donde también constatamos el crecimiento y desarrollo de San Luis Potosí”.

Finalmente, la hoy coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Colima reafirmó que el liderazgo del Presidente Municipal potosino está más que comprobado, donde también destaca la visión de un Gobierno preocupado por las familias, lo que le permitió presentar programas municipales en las Naciones Unidas, “por lo que ha puesto a San Luis en el mapa mundial, además de estar abierto a experiencias de impacto de otros lugares para aplicarlos a favor de las potosinas y potosinos”.