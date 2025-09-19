18.3 C
San Luis Potosí
Trabajadores del Ayuntamiento dan cumplimiento a peticiones hechas al alcalde Enrique Galindo

By Redacción
viernes, septiembre 19, 2025

  • Personal de Servicios Municipales continuaron con las acciones para rehabilitar una cancha deportiva

En respuesta a las peticiones hechas al presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, durante su reciente visita a la Colonia Guanos, en el marco del programa Capital al 100, personal de la Dirección de Servicios Municipales continuó con una serie de trabajos que mejoran la calidad de vida de las familias de esta zona de la ciudad.

Cuadrillas de la Coordinación de Imagen Urbana regresaron al parque ubicado en las calles Roca y Fertilizantes, donde trabajaron en la pintura de la cancha, con el objetivo de que todos los vecinos, principalmente niños y jóvenes, cuenten con un espacio digno y en mejores condiciones para la recreación y el deporte.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, señaló que, de acuerdo con las instrucciones del jefe del alcalde Enrique Galindo, dentro del programa Capital al 100 los directores de las diversas áreas que conforman el Ayuntamiento acuden a las colonias y comunidades para atender las solicitudes y demandas de la población, por lo cual los trabajadores laboraron varios días en la rehabilitación y mejoramiento de los espacios públicos.

 

