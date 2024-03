Therion y Muaré Experience Voalá Station invaden de energía Aranzazú y Fundadores, en el Festival San Luis en Primavera

Ante una plaza de Aranzazú repleta de aficionados a la música, Therion demostró por qué se trataba de uno de los eventos más esperados de este Festival; en Fundadores, Muaré Experience Voalá Station fue un espectáculo sin igual para las familias potosinas.

La legendaria banda sueca de metal sinfónico Therion hizo vibrar a miles de espectadores en el Festival Internacional San Luis en Primavera, logrando un lleno total en la Plaza de Aranzazú. Con una puesta en escena espectacular y un repertorio enérgico, Therion dejó una marca imborrable en el público potosino y de visitantes que se congregaron para disfrutar de su música.

Entre los temas que interpretaron, destacaron clásicos como “Birth of Venus Illegitima”, «Son of the Staves of Time» y «Cults of the Shadow». La potente voz de sus vocalistas, combinada con la magistral ejecución de los instrumentos, creó una atmósfera épica que envolvió a la audiencia en un viaje musical único.

El público no pudo resistirse a la energía contagiosa de Therion, coreando cada canción y mostrando su entusiasmo a lo largo de todo el concierto. La banda demostró por qué es considerada una de las más grandes del metal sinfónico, cautivando con su talento y su capacidad para crear melodías que traspasan fronteras.

La presentación de Therion en el Festival Internacional San Luis en Primavera fue sin duda uno de los puntos más altos del evento, que consolida la reputación de este evento como un espacio para disfrutar de la mejor música en un ambiente vibrante y emocionante.

MUARÉ EXPERIENCE VOALÁ STATION, UN ESPECTÁCULO ÚNICO

En la Plaza de Fundadores, los asistentes fueron testigos de un espectáculo único y dinámico: Muaré Experience Voalá Station. Esta propuesta, desarrollada por Voalá Project, una compañía de experimentación escénica argentino-española, fusiona el rock, el arte óptico y las coreografías aéreas en una experiencia visual y sonora fascinante.

La combinación de elementos como el rock en vivo, la proyección de arte óptico y las impresionantes coreografías aéreas crea un ambiente vibrante y cautivador. Los espectadores fueron transportados a un universo de colores, movimientos y sonidos que estimularon todos sus sentidos, generando emociones intensas y dejando una huella duradera en su memoria.

Muaré Experience Voalá Station demostró una vez más la capacidad de Voalá Project para innovar en el ámbito escénico y ofrecer al público del Festival Internacional San Luis en Primavera experiencias artísticas únicas y emocionantes. Con su creatividad y maestría técnica, la compañía logró conectar con la audiencia y llevarla a un viaje inolvidable lleno de música, arte y emociones.

