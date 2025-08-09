“Teo y el monstruo” e “Historias de la basura” en el segundo día de la Semana de Teatro Independiente municipal

Del 7 al 14 de agosto, once puestas escénicas de artistas potosinos en plaza pública, Palacio Municipal y espacios y teatros independientes.

Actividades gratuitas con cupo limitado. Llega a tiempo.

«Teo y el Monstruo» e «Historias de la basura», fueron las dos puestas en escena de este viernes 8 de agosto en el segundo día de la Semana de Teatro Independiente, organizada por Cultura Municipal del Gobierno de la Capital.

«Teo y el Monstruo» es una conmovedora obra de Carlos Corona y Valentina Sierra, la cual busca fomentar la reflexión y el diálogo en torno al autismo, misma que realizó en el Teatro el Rinoceronte Enamorado, con un lleno total.

Teo es un niño que, como muchas niñas y niños, vive aventuras cotidianas, pero con una particularidad: lo acompaña «Monstruo», un compañero que a veces complica las cosas.

Mientras que «Historias de la basura» es una denominada exposición / instalación de Intermitencia Teatro llevada a cabo en las galerías del Centro Cultural Palacio Municipal.

La obra es una manifestación del arte local con una autocrítica presente y saludable, tanto para la autoridad como para el ciudadano mismo, en torno a un objeto (s) desechado (s) y un tiradero urbano.

Este sábado 9 no te pierdas «Chipitín sin cola» en Palacio Municipal a las 16 horas y «La casa vacía» en La Guardia del Coyote a las 20 horas.