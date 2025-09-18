22.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Teatro Zopilote presentará “De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás”, ganador del Premio Nacional de Cuento 1976 de Nacho Betancourt

By Redacción
113
jueves, septiembre 18, 2025

  • Se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre, a las 18 horas en Plaza de Armas frente a Palacio Municipal.

El Gobierno de la Capital presenta al grupo de Teatro Zopilote que realizará una lectura dramatizada del cuento de Ignacio Betancourt: “De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás”, el cual resultó ganador del Premio Nacional de Cuento 1976.

Así lo informó Héctor Ulises Tello Balderas, responsable de Cultura Municipal, quien dijo que en coordinación con Fernando Betancourt de Teatro Zopilote se presentará esta obra dramatizada por los integrantes de Teatro Zopilote el próximo sábado 20 de septiembre a las 7 de la noche en Plaza de Armas.

“Hemos estado haciendo colaboración con Fernando Betancourt y su Centro Cultural “Cuco Machorro” para presentar algunas propuestas culturales, y ahora creemos que es importante rendirle homenaje a su hermano y gran escritor potosino Ignacio Betancourt, quien es sin duda una de las figuras más representativa de las letras potosinas, además de un gran activista”, indicó Tello Balderas.

En Teatro Zopilote participan Gabriela López, Alejandra Guillén, Alberto Velázquez, Israel Arriaga y Luis Betancourt, que leyeron fragmentos del cuento; además participa Juan Pablo Rivera Sierra, Mónica Alonso y Fernando Carrillo, en la parte musical y la puesta en escena en general es de Fernando Betancourt, fundador del grupo de teatro Zopilote.

 

