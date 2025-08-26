“Te Cambio la Mochila” llega a la Delegación La Pila para fortalecer la educación de la niñez de la Capital

Se realizó la entrega de útiles escolares para apoyar la economía familiar y garantizar un regreso a clases digno para la niñez potosina.

Como parte del programa “Te Cambio la Mochila”, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital llevó a cabo la entrega de mochilas y paquetes de útiles escolares a niñas y niños de la Delegación La Pila, con el objetivo de respaldar a las familias en este regreso a clases y promover una educación digna para todas y todos.

La Delegada de La Pila, Daniela Cid González, agradeció al Presidente Municipal por extender este programa a las comunidades delegacionales, al tiempo que reconoció la importancia de esta gran iniciativa: “Gracias al Alcalde Enrique Galindo, hoy muchas familias de La Pila inician el ciclo escolar con mayor tranquilidad. Este programa no solo entrega una mochila, entrega esperanza, y compromiso con la educación de nuestra niñez. En La Pila celebramos que este gobierno esté tan cerca de nuestras comunidades”.

La entrega de materiales escolares forma parte de una estrategia integral del Gobierno de la Capital para reducir la carga económica que representa el regreso a clases para cientos de hogares, especialmente en zonas donde más se requiere el respaldo institucional.

Cada mochila entregada a través de la Secretaría del Bienestar Municipal es un paso más hacia un San Luis donde la educación y el bienestar caminan juntos. “Estamos convencidos de que solo así, de la mano de nuestras familias, construiremos un San Luis Amable para todos”, mencionó la Delegada Daniela Cid.