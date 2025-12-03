Talleres con temática navideña ofrecen las Bibliotecas Municipales de San Luis Capital

En la “Mariano Aguilar”, son los últimos días para aprender a elaborar piñatas con material reciclado.

También en la “Nereo Rodríguez Barragán” que está en la Alameda Central, familias pueden acceder a esta actividad gratuita.

En el Sistema Municipal de Bibliotecas del Gobierno Capitalino se mantienen distintos talleres relacionados con la época decembrina, a fin de preservar las tradiciones mexicanas entre las que sobresalen, la creación de piñatas.

La Dirección de Educación dio a conocer que en la biblioteca “Mariano Aguilar”, es la última semana en que se dará precisamente el taller para elaboración de piñatas con la temática navideña, el cual, se imparte todos los días en dos horarios: 1:30 de la tarde y a las 4:00 pm.

Es importante resaltar que para su fabricación se utiliza sólo material reciclado en esta actividad que es para toda la familia. Cabe recordar que dicho espacio municipal se ubica en la calle Portugal 90, esquina con Londres, en la 3ª sección de la colonia UPA.

Otra biblioteca en la que se da el mencionado taller de manera totalmente gratuita es la “Nereo Rodríguez Barragán”, además de otros talleres de temática navideña; ésta se localiza en la Alameda Central “Juan Sarabia”, sin número en el lado oriente.

Para concluir, la Dirección de Educación de la Capital dio a conocer que para conocer las distintas actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas municipales, se puede consultar en la siguiente liga: https://www.facebook.com/EducaMpalSLP