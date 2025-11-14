Supervisa Enrique Galindo obra de drenaje en la colonia Las Pilitas

En la edición 405 del programa Capital al 100, lleva beneficios a más de 300 habitantes con rehabilitación de la red sanitaria de la calle Demócrito, entre las avenidas Salk y Fleming, donde también se realizaron acciones de limpieza.

El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la edición 405 del programa Capital al 100 en la colonia Las Pilitas, donde supervisó las obras de rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Demócrito, acompañando al titular del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. La vialidad tenía sus redes de servicios colapsadas de manera significativa.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos informó que las obras concluirán en dos semanas beneficiando a unas 300 personas de la zona. Destacó que la colaboración entre el organismo operador Interapas y el Ayuntamiento, ha permitido mejorar de manera significativa la capacidad de respuesta ante problemáticas relacionadas con el agua y drenaje en la ciudad.

Gracias a esta sinergia, precisó el Alcalde de la Capital, se han realizado 151 obras que incluyen la rehabilitación de redes sanitarias, mantenimiento de pozos y acciones para mitigar los daños provocados por las recientes lluvias: “Con estas acciones se recupera la confianza ciudadana, con el trabajo conjunto en distribución de agua, reparación de drenajes y calles y mantenimiento de pozos”, expresó.

En tanto, cuadrillas de Servicios Municipales realizan este día labores de limpieza general y revisión del alumbrado público. El Director del área, Christian Azuara, explicó que estas acciones se suman al esfuerzo permanente por atender los 700 parques y jardines, así como las 400 avenidas de la Capital potosina.