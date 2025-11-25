Supervisa el Alcalde Enrique Galindo orden, limpieza y avances de la ornamentación navideña en el Centro Histórico

En recorrido nocturno, reconoció la labor del personal del Ayuntamiento para mantener la ciudad en buenas condiciones

Poco antes de la medianoche del lunes, el Alcalde Enrique Galindo realizó un recorrido de supervisión por las calles del primer cuadro de la ciudad para constatar los avances del alumbrado navideño, la iluminación general, la limpieza de calles y plazas, así como el orden en las actividades comerciales

Acompañado por el Director de Comercio, Ángel de la Vega, el Presidente Municipal Enrique Galindo encontró a trabajadores municipales en labores de limpieza, retiro de grafiti y rehabilitación del alumbrado, a quienes reconoció el gran esfuerzo que hacen cada día para mantener la ciudad en buenas condiciones.

Señaló que es por ellos que en muchas ocasiones tienen qué trabajar en la noche para no afectar el comercio ni la circulación vehicular, que se mantienen limpias las plazas y calles, para que en el día la población pueda desempeñar sus actividades cotidianas con comodidad y seguridad.

El próximo domingo 30 de noviembre a las 7:00 p.m., la Plaza de Armas será el escenario del tradicional Encendido del Árbol de Navidad, acto con el que iniciarán oficialmente las celebraciones decembrinas en la Capital. El Alcalde Enrique Galindo invitó a las familias potosinas a asistir al evento de encendido del árbol y disfrutar de un ambiente de paz y armonía en esta temporada.