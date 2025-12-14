Suman esfuerzos Federación, Estado y Gobierno de la Capital por la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos

Por indicaciones del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo, el Alcalde Enrique Galindo conjuntamente con el General de Brigada Roberto Bernal Benítez de la Defensa; el General de Brigada Gaudencio Ramos Jiménez de Guardia Nacional; el Secretario de Seguridad del Estado Jesús Juárez Hernández y el Secretario Municipal Antonio de Jesús Villa Gutierrez; encabezaron una reunión de trabajo para implementar una estrategia conjunta de seguridad, prevención y tranquilidad para los ciudadanos.

Por indicaciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, conjuntamente con los titulares de la 12ª zona militar de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado y Gobierno de la Capital, se trazó la implementación de una estrategia única de coordinación interinstitucional, durante una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con el objetivo de fortalecer de manera conjunta las acciones que impulsan la paz, la tranquilidad, la seguridad y la cercanía con las y los habitantes del municipio de San Luis Potosí y su Zona Metropolitana.

La estrategia está orientada a reforzar las acciones de prevención del delito, proximidad social y vigilancia, con un enfoque directo en el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía.

Para la implementación de esta estrategia, el Alcalde presentó un diagnóstico y propuso establecer un protocolo coordinado de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, que sumen en un solo esfuerzo de seguridad, la cual contempla entre otras acciones, el despliegue coordinado de personal de las distintas corporaciones de seguridad en espacios públicos, plazas comerciales y el Centro Histórico, zonas de alta afluencia durante la temporada decembrina.

La misión de este esfuerzo conjunto es mantener una presencia cercana y permanente con la población, garantizar entornos seguros y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del C4 Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación del titular de la 12ª Zona Militar de la Defensa, General Brigadier Roberto Bernal Benítez; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Brigadier Gaudencio Ramos Jiménez; el Presidente Municipal de la Capital, Enrique Galindo Ceballos; el titular del 40 Batallón de Infantería, Coronel Gibrán Jalil Díaz del Castillo Méndez; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez; así como la titular de la Dirección de Prevención Social de la Violencia, Comandante Irma Morales Hernández.