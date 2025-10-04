Subraya Senadora Verónica Rodríguez continuidad y resultados encabezados por el Alcalde Enrique Galindo

Igualmente destacó el rescate de espacios públicos, su cercanía con la ciudadanía y su trabajo en equipo

La Senadora por Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, destacó la continuidad y resultados del Alcalde Enrique Galindo Ceballos en este segundo periodo al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí. A su vez, resaltó tres acciones fundamentales: el rescate de espacios públicos, su cercanía con las potosinas y potosinos, así como su trabajo en equipo.

En cuanto al primer tema, mencionó que la rehabilitación de áreas de uso comunitario implica sin lugar a dudas el impulso a la seguridad pública, además de capacitar y equipar a la Policía Municipal, pero a la par, se ha involucrado a la ciudadanía tanto en el rescate de espacios, así como en materia de prevención.

Gracias a que ha recompuesto el tejido social, añadió Rodríguez Hernández, le ha permitido ser un Presidente Municipal cercano a la población donde es de subrayarse su humanismo, además de ser un mandatario que está donde se requiere como sucedió en las recientes lluvias y sus recorridos por distintas zonas de la ciudad para atender de primera mano las necesidades de la población potosina.

La integrante del Senado de la República, mencionó que Galindo Ceballos ha sabido hacer equipo, incluso con representantes de diversos partidos políticos como lo es el PAN: “De ahí que lo hemos acompañado en estos dos periodos, lo que confirma que el Alcalde Capitalino es un hombre que sabe construir, por eso, desde el Senado mantendremos la comunicación con él, así como la apertura para seguir con el desarrollo conjunto de nuestro Municipio”.