SSPC de la Capital refuerza acciones de seguridad y prevención para el cierre de año

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó este día durante la Mesa de Construcción de la Paz que, previo al cierre del año, se logró la desactivación de 14 bailes realizados en vía pública, como parte de las acciones para preservar el orden y la paz social.

El Comisario Juan Antonio Villa destacó que, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, se trabajará de manera preventiva en dos temas fundamentales: la detección de pirotecnia prohibida y la inhibición de bailes en vía pública que no cuenten con autorización, a fin de evitar situaciones de riesgo para la ciudadanía.

“Este fin de año estaremos trabajando de manera coordinada con la Defensa, Guardia Nacional, Guardia Civil del Estado y la Policía de la Capital para reforzar la vigilancia en las colonias de la ciudad”, señaló.

En materia de seguridad vial, Villa Gutiérrez indicó que se dará continuidad al programa preventivo “Conducción Segura”, el cual ha permitido detectar a 68 personas que conducían en estado de ebriedad. Subrayó que este operativo se reforzará la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la movilidad.

Asimismo, informó que este martes 30 de diciembre se reactivará el operativo Cohetón, con el objetivo de detectar la venta clandestina de pirotecnia. Para ello, la Policía Cibernética realizará labores de monitoreo en internet, además mediante células integradas por personal del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal, Protección Civil, Comercio y Guardia Municipal se emprenderán recorridos en los cinco cuadrantes de la ciudad.

Finalmente, dio a conocer que se han identificado, a través de redes sociales, convocatorias para aproximadamente 50 bailes en vía pública sin autorización, por lo que se intervendrá de manera preventiva para evitar concentraciones masivas y reducir riesgos para la población durante las celebraciones de fin de año.