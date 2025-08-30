26.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

SSPC de la Capital realizó una jornada del «Juzgado itinerante» en el Barrio de Santiago

sábado, agosto 30, 2025

  • Se acercaron servicios de atención comunitaria y acciones de recuperación de espacios como parte del seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia contra Mujeres, Adolescentes y Niñas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Justicia Cívica, llevó a cabo en el Barrio de Santiago una jornada del “Juzgado itinerante”, acercando diversos servicios a la comunidad.

En esta actividad, se atendieron las disposiciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas en el municipio de San Luis Potosí, como es el rescate de espacios públicos y la difusión de información para prevenir la violencia por parte de la Jefatura de Atención a la Violencia Familiar.

Se realizaron labores de limpieza en el jardín del Barrio de Santiago con la colaboración de personas infractoras al Bando de Policía, quienes cumplieron su sanción administrativa con la mejora del entorno comunitario.

Además, la Dirección de Justicia Cívica instaló el módulo de atención para dar a conocer a la población las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno, el procedimiento de sanción para personas infractoras, así como las alternativas de solución a conflictos vecinales mediante la mediación comunitaria y los procedimientos por queja.

En esta jornada participaron también la Dirección de Servicios Municipales,  Instancia de las Mujeres y la Dirección de Tecnologías de la SSPC, que instaló la aplicación “Botón de ayuda”.

