SSPC de la Capital  participa en operativo BOMI para mantener el orden y la paz pública

By Redacción
miércoles, octubre 29, 2025
  • En coordinación con los tres órdenes de gobierno, se implementan patrullajes preventivos coordinados en colonias de la Capital, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.

Como resultado de los acuerdos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron la implementación del Operativo Base de Operaciones Mixtas (BOMI) en jurisdicción de los municipios de San Luis Potosí, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y garantizar el orden y la paz pública.

En seguimiento a este acuerdo de colaboración, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, la Guardia Civil Estatal y las fuerzas municipales de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos emprendieron desde el pasado 27 de octubre patrullajes preventivos conjuntos en colonias de las tres demarcaciones, con el objetivo de mantener presencia operativa en puntos estratégicos.

El Operativo BOMI se intensificará durante el cierre de mes, con acciones enfocadas a inhibir bailes en vía pública que pudieran alterar el orden, así como reforzar la vigilancia mixta para prevenir la comisión de diversos delitos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente con las instituciones estatales y federales, para fortalecer las estrategias integrales de seguridad en beneficio de las y los potosinos.

