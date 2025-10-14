SSPC de la Capital mantiene vigilancia y restricciones en la presa San José ante desfogue controlado

Como parte del Plan de Acción Preventiva por la temporada de lluvias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus direcciones operativas de Policía Vial y Protección Civil, mantiene vigilancia permanente en la presa San José y sus alrededores, debido al desfogue controlado del vaso captador, acción realizada por instrucciones de la Comisión Nacional del Agua para evitar riesgos.

A través de la Dirección de Protección Civil Municipal, se realiza un monitoreo constante del caudal, desde la cortina de la presa hasta su desembocadura en el Río Santiago, con el objetivo de prevenir riesgos a la población.

Por ello, se ha restringido el acceso a las inmediaciones de la cortina y al camino hacia la presa, con el fin de evitar accidentes.

En tanto, elementos de Policía Vial mantienen un dispositivo en el bulevar Río Santiago, en el tramo comprendido entre Sierra Leona y Capitán Caldera, en ambos sentidos, por la acumulación de agua derivado del desfogue controlado de la presa San José.

Asimismo, se informa que continúa cerrado el paso vehicular en Río Españita, debido a las lluvias recientes, que mantienen intransitable dicha vialidad.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía a respetar las disposiciones oficiales, evitar ingresar a zonas restringidas y atender los señalamientos viales, a fin de prevenir accidentes o afectaciones patrimoniales.