SSPC de la Capital informa resultados de operativos al cierre de 2025A

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, informó los resultados obtenidos tras la implementación de los operativos de seguridad y prevención realizados al cierre del año 2025, los cuales permitieron mantener el orden público y prevenir hechos de riesgo durante las festividades de fin de año.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó los resultados del programa preventivo “Conducción Segura”, implementado desde finales de noviembre, mediante el cual se retiró de la conducción a 82 personas en estado de ebriedad. De este total, 75 personas fueron entregadas a sus familiares, mientras que el resto fue sancionado conforme al Reglamento de Tránsito.

Detalló que las principales detecciones se concentraron en avenidas como Carranza, Himno Nacional y Chapultepec, principalmente en hombres de entre 25 y 45 años de edad. Gracias a este programa, no se registraron accidentes con consecuencias fatales.

Asimismo, el Comisario adelantó que, por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el programa “Conducción Segura” continuará activo durante los fines de semana de 2026, con el objetivo de prevenir accidentes derivados de la combinación del alcohol y el volante.

En materia de prevención y vigilancia, Villa Gutiérrez resaltó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió reforzar la presencia policial los días 24 y 31 de diciembre, así como el 01 de enero, logrando la desactivación de 32 bailes en vía pública.

En otro rubro, informó que se brindó apoyo al H. Cuerpo de Bomberos en la atención inmediata de cuatro incendios, uno de los cuales ocasionó daños materiales en un toldo de una vivienda ubicada en la zona norte, a consecuencia de la quema de pirotecnia, sin que se reportaran pérdidas humanas.

Respecto al operativo Cohetón, dio a conocer sobre el decomiso de casi 400 kilogramos de pirotecnia, incluyendo artefactos prohibidos y producto asegurado en puntos de venta no autorizados por la Dirección de Comercio. El material decomisado fue entregado a elementos del Ejército Mexicano, encargados de su disposición final, como parte de la coordinación interinstitucional.

Finalmente, Villa Gutiérrez subrayó que estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, así como al trabajo conjunto con cuerpos de emergencia, acciones que permitieron fortalecer la prevención, la vigilancia y la respuesta oportuna a los llamados de las y los habitantes de la Capital.