SSPC de la Capital implementará operativo vial por inicio del ciclo escolar 2025-2026

El operativo iniciará el lunes 1 de septiembre y reforzará la vigilancia en corredores escolares y avenidas principales para garantizar seguridad y movilidad en el regreso a clases.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementará a partir del lunes 1 de septiembre un operativo especial de control y seguridad vial con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026.

El dispositivo contempla el refuerzo de la presencia de oficiales en los corredores escolares y en las inmediaciones de centros educativos ubicados en principales avenidas, con el objetivo de favorecer la movilidad eficiente y la seguridad de las y los estudiantes en su regreso a clases.

Las acciones incluirán vigilancia preventiva en unidades de transporte urbano, paradores, puentes peatonales y planteles escolares, a fin de ofrecer condiciones seguras a estudiantes, docentes y familias que retoman sus actividades académicas.

Con estas medidas, la SSPC de la Capital reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y garantizar un entorno de movilidad ordenado, en beneficio de toda la ciudadanía.