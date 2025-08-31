18.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

SSPC de la Capital implementará operativo vial por inicio del ciclo escolar 2025-2026

By Redacción
88
spot_img
domingo, agosto 31, 2025

  • El operativo iniciará el lunes 1 de septiembre y reforzará la vigilancia en corredores escolares y avenidas principales para garantizar seguridad y movilidad en el regreso a clases.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementará a partir del lunes 1 de septiembre un operativo especial de control y seguridad vial con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026.

El dispositivo contempla el refuerzo de la presencia de oficiales en los corredores escolares y en las inmediaciones de centros educativos ubicados en principales avenidas, con el objetivo de favorecer la movilidad eficiente y la seguridad de las y los estudiantes en su regreso a clases.

Las acciones incluirán vigilancia preventiva en unidades de transporte urbano, paradores, puentes peatonales y planteles escolares, a fin de ofrecer condiciones seguras a estudiantes, docentes y familias que retoman sus actividades académicas.

Con estas medidas, la SSPC de la Capital reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y garantizar un entorno de movilidad ordenado, en beneficio de toda la ciudadanía.

Artículo anterior
Amplio respaldo ciudadano a los programas Domingo de Pilas y Capital al 100
Artículo siguiente
MOVILIDAD SIN LÍMITES CON CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN TAMAZUNCHALE
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.