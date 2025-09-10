SSPC de la Capital despliega personal operativo para auxiliar a la ciudadanía ante lluvias de este lunes

Elementos de Policía Vial atendieron cierres vehiculares y apoyo a automovilistas varados, oficiales de Guardia Municipal brindaron traslado a transeúntes y PC Municipal realizó desazolves.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital desplegó a su personal operativo durante la lluvia registrada la tarde de este lunes, con el objetivo de atender de manera inmediata las necesidades de la población.

Oficiales de Guardia Municipal realizaron el traslado de personas en zonas afectadas por encharcamientos, mientras que elementos de Policía Vial auxiliaron a automovilistas con fallas mecánicas en sus vehículos y colocaron señalética restrictiva de paso en pasos a desnivel y los bulevares Río Santiago y Españita.

Asimismo, personal de Protección Civil Municipal acudió a las avenidas Coronel Romero y Urbano Villalón para retirar piedras y lodo arrastrados por el excedente de agua acumulada en el colector pluvial de ese sector.

Gracias a la coordinación entre las distintas áreas operativas, se logró una atención inmediata a los reportes ciudadanos, acciones que continuarán realizandose ante las condiciones de lluvia pronosticadas para los próximos días.