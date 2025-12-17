14.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Solo quedan dos semanas para aprovechar los descuentos en Interapas

By Redacción
132
miércoles, diciembre 17, 2025
  • El programa "Acaba tu deuda de una vez" está por terminar.

    ba tu deuda de una vez” está por terminar.

  • Los incentivos fiscales están disponibles para cuentas domésticas y comerciales.

SLP.– Las próximas dos semanas, serían los últimos días para que usuarios puedan pagar adeudos pendientes por los servicios de agua y drenaje mediante el programa “Acaba tu deuda de una vez” de INTERAPAS.

Hasta el 31 de diciembre, usuarios que tengan adeudos correspondientes a 2024 o años anteriores pueden acceder a descuentos que van del 30 al 50 por ciento, aplicables tanto a cuentas domésticas como comerciales.

La dinámica es sencilla: los usuarios deben ingresar a sindeuda.interapas.mx, donde con su número de cuenta y código verificador podrán conocer el incentivo disponible. Una vez adheridos al programa, el pago debe realizarse en una sola exhibición, ya sea a través de la aplicación “InterAPPas Móvil” o en cualquiera de las cajas recaudadoras del organismo.

INTERAPAS recuerda que el pago oportuno de los servicios representa un ejercicio de corresponsabilidad entre usuarios y organismo, y permite mantener en operación los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento en beneficio de toda la Zona Metropolitana.

Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse a Acuatel 444 123 6400 o consultar las redes sociales oficiales del organismo.

 

