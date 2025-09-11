SOLEDAD GARANTIZA ORDEN Y REGULACIÓN DE COMERCIOS Y CENTROS NOCTURNOS CON OPERATIVOS CONSTANTES

* La Dirección de Comercio Municipal, mantiene recorridos diarios y operativos nocturnos para verificar la normatividad y seguridad en antros, bares y tiendas del municipio.

Con el propósito de garantizar que los negocios operen bajo legalidad y normativa vigente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio Municipal, refuerza su compromiso con la población mediante operativos permanentes en comercios, antros y centros nocturnos, asegurando que cumplan cada requisito obligatorio para su funcionamiento; acción también realizada para proteger y salvaguardar la integridad de las y los visitantes que acuden a estos negocios.

Patricia Cuevas Ovalle, Directora de Comercio Municipal, informó que bajo la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, estos recorridos se realizan las 24 horas del día y los 365 días del año, y los fines de semana se concentran en horarios nocturnos, de 22:00 horas hasta concluir las inspecciones; recientemente se clausuraron cuatro tiendas de abarrotes que vendían cerveza fuera de horario en colonias como Rivas Guillén, Fresnos y San Francisco.

“Al principio había varios comercios que no cumplían, pero con acercamiento y diálogo, los comerciantes han ido regularizando su actividad y mostrando una respuesta positiva ante nuestras indicaciones”, destacó Cuevas Ovalle, resaltando que los operativos incluyen clausuras momentáneas de refrigeradores y aplicación de multas de 30 a 100 unidades de medida y actualización (UMAs), dependiendo de la situación.

Expresó que la labor preventiva ha generado confianza entre los comerciantes, quienes ahora se acercan a la Dirección de Comercio para resolver dudas y renovar sus licencias a tiempo, evitando sanciones mayores. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con la ciudadanía y la importancia de un comercio ordenado y seguro, contribuyendo al bienestar de las familias soledenses.