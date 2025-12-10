SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ DA BIENVENIDA A CONNACIONALES CON OPERATIVO «HÉROES PAISANOS»

– Con atención integral, las y los visitantes podrán recibir orientación, primeros auxilios, apoyo mecánico y un espacio seguro para descanso, con personal de Guardia Civil Municipal, Estatal y Protección Civil disponible las 24 horas.

Para recibir a las y los connacionales que regresan a casa en esta temporada decembrina, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha este miércoles el operativo “Bienvenidos Héroes Paisanos”; con un módulo instalado en la lateral de la carretera a Matehuala, en el que se brinda seguridad, asistencia médica, auxilio vial y un espacio seguro para descanso, con la participación de la Guardia Civil Municipal (GCM), Guardia Civil Estatal (GCE) y Protección Civil. Con esta medida, se refuerza la coordinación y apoyo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y se reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la cercanía y el cuidado de quienes transitan por el municipio.

Aristarco Serna Piña, comisario de la Guardia Civil Municipal, destacó la importancia del operativo que estará funcionando las 24 horas. “Hoy damos la bienvenida a nuestros connacionales con un espacio seguro, donde podrán recibir información, asistencia mecánica y médica, así como un lugar para descansar si lo necesitan, nuestro compromiso es garantizar su seguridad y apoyo durante toda su estancia en el municipio”.

Durante el operativo, que permanecerá activo hasta el 8 de enero, los visitantes encontrarán un servicio integral de atención: primeros auxilios, apoyo mecánico, orientación vial, y un espacio seguro donde podrán descansar si lo requieren; asimismo, el municipio garantiza la supervisión constante de los oficiales para prevenir cualquier abuso de autoridad, brindando confianza y tranquilidad tanto a los connacionales como a la población local, por lo que recordó que los números de atención ciudadana 44-48-54-78- 07, 44-41-95-16 73 y el WhatsApp 44-45-87-02-88 están disponibles las 24 horas para denuncias o reportes de cualquier incidente.

La puesta en marcha de «Bienvenidos Héroes Paisanos» da muestra del compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por mantenerse cercano a la ciudadanía, proteger a los sectores vulnerables y acompañar a las familias en todos los momentos, incluidos los periodos de mayor tránsito de visitantes.

Con esta acción, el municipio refuerza su labor de proximidad social y prevención, ofreciendo apoyo real, seguridad y orientación a quienes transitan por sus carreteras y comunidades.