Servicios Municipales refuerzan acciones en el Parque de Morales

El ayuntamiento de San Luis Capital mantiene labores de cuidado, seguridad y conservación en el Parque Juan H. Sánchez, con actividades destacadas este fin de semana

La dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Capital reportó un fin de semana con múltiples actividades en el emblemático Parque Juan H. Sánchez, mejor conocido como el parque de Morales, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad. Estas acciones forman parte del trabajo diario que se realiza para preservar el parque como un lugar seguro, limpio y agradable para sus visitantes.

Entre las labores efectuadas, se destacó el riego constante de las áreas verdes utilizando agua no potable, como parte de una estrategia de uso responsable del recurso hídrico. Asimismo, se llevó a cabo el retiro de un árbol seco que cayó en un pasaje interno del parque, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de quienes lo visitan diariamente.

Además, la fauna del parque también recibió atención especial, ya que a la bandada de patos que habitan en el lugar se sumó un nuevo ejemplar que se encuentra bajo el cuidado de la veterinaria en “Villa Cuac”, asegurando su bienestar. Por indicaciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el gobierno municipal continuará trabajando todos los días en el mantenimiento y conservación de este importante pulmón de la ciudad, para que siga siendo un espacio de convivencia para toda la ciudadanía.